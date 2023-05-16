محليات

غدًا في مؤتمر الإعاشة الدولي بمكة.. "متحد" يستعرض خدماته المقدمة لضيوف الرحمن

"الجهني": المجلس يعمل على تجويد صناعة الضيافة بكل إتقان في منشآت الحجاج
غدًا في مؤتمر الإعاشة الدولي بمكة.. "متحد" يستعرض خدماته المقدمة لضيوف الرحمن
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

يشارك المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد"، بالمؤتمر السعودي الدولي الأول للإعاشة المقام في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات من الفترة ١٧ إلى ١٩ من الشهر الجاري.

ويعتبر المؤتمر منصة متميزة لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن وإتاحة الفرص لتجويد الضيافة المقدمة لهم بيـن المنتجين والموردين والتعرف على أحدث الخدمات والتقنيات فـي مجال التغذية والإعاشة.

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني أن المجلس يعمل مع شركاء النجاح لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وصناعة الضيافة بكل جودة وإتقان في منشآت خدمة حجاج الداخل من أجل رضا ضيوف الرحمن وإسعادهم.

المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل
المؤتمر السعودي الدولي الأول للإعاشة

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