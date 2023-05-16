غدًا في مؤتمر الإعاشة الدولي بمكة.. "متحد" يستعرض خدماته المقدمة لضيوف الرحمن

يشارك المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد"، بالمؤتمر السعودي الدولي الأول للإعاشة المقام في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات من الفترة ١٧ إلى ١٩ من الشهر الجاري.