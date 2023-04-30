مختص: الحملة الأمنية على تجارة المخدرات حرب شرف وأخلاق

أوضح الأخصائي أول سموم مجدي جمل الليل أن خطورة مادة الشبو تكمن في سرعة تصنيعها من مواد يسهل الحصول عليها، مشيرًا إلى أنها محصلة ونتيجة دمج وتركيب مواد أولية كيميائية، وأي متخصص وقريب من بعض العلوم من الذين لا يخافون الله ويبحثون عن الكسب والمال قد تسوّل لهم أنفسهم صناعتها والوصول لتركيبتها النهائية.