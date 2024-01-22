قفزة قياسية للوظائف و123 برنامجًا للدعم والإعانات.. "الراجحي" يُبرز مزايا التوطين

وأضاف الوزير أن الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس (12) مجلسًا قطاعيًّا لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم (1.155.000) فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملين في مجال التطوير العقاري؛ موضحًا أن منظومة الوزارة قدمت عددًا من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، ومن ذلك العاملون في القطاع العقاري، مثل التدريب على رأس العمل (دورات داخلية في المنشأة) وقيمة الدعم 50% من الراتب بحد أقصى (3000 ريال).