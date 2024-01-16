"آل الشيخ": رصدنا أكثر من 2800 تَعَدٍّ على عدادات الكهرباء والمياه بالمساجد

وقال ضمن برنامج "في الصورة" الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية": من ضمن ما تم رصده "بنك" في الرياض يقوم بالتعدي على مياه من المسجد؛ باستخدامها في ري حديقة خاصة، كما أن بعض الشوارع المجاورة للمساجد تستخدم عدادات المساجد للإضاءة.