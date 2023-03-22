"الربيعة" و"لينارشيش" يستعرضان أبرز موضوعات المنتدى الإنساني الأوروبي

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ اليوم، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش؛ بحضور رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع؛ على هامش أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي المنعقد في مدينة بروكسل.