"الصحة" عن "رقيب": نظام وطني مختص بالأدوية المخدرة والمقيدة يدعم سلامة الخطة العلاجية

أوضحت وزارة الصحة، أن نظام "رقيب" الشامل؛ يأتي كداعم لسلامة الخطة العلاجية وملاءمتها للمريض بما يمكّن الأطباء والصيادلة من اتخاذ القرار الإكلينيكي المناسب.
وأضافت الوزارة أن الأدوية المخدرة والمقيدة تُصرَف لعلاج بعض الاضطرابات البدنية والعقلية والنفسية، وتساعد على تثبيط الجهاز العصبي المركزي، فتحسّن من جودة الحياة، وتخفف من حدة الآلام الشديدة.
وقالت في فيديوجراف لها إن نظام "رقيب" هو نظام وطني مختص بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية؛ فبعد زيارة المريض تصل رسالة طبية للمريض تحتوي على رقم الوصفة وتفاصيلها، وعند الذهاب للصيدلية يزود المريض الصيدلي برقم الوصفة أو رمز الباركود من الرسالة النصية، وبعد المطابقة يتم إرسال رمز التحقق لجوال المريض لاستكمال الصرف.
وتابعت: بعد الصرف تصل رسالة نصية تُفيد بصرف الدواء مع وصفة إلكترونية، ويمكن العثور عليها في تطبيق صحتي.