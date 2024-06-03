"الصحة" عن "رقيب": نظام وطني مختص بالأدوية المخدرة والمقيدة يدعم سلامة الخطة العلاجية

وقالت في فيديوجراف لها إن نظام "رقيب" هو نظام وطني مختص بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية؛ فبعد زيارة المريض تصل رسالة طبية للمريض تحتوي على رقم الوصفة وتفاصيلها، وعند الذهاب للصيدلية يزود المريض الصيدلي برقم الوصفة أو رمز الباركود من الرسالة النصية، وبعد المطابقة يتم إرسال رمز التحقق لجوال المريض لاستكمال الصرف.