مؤتمر الابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة في جامعة الملك سعود

سوف تنطق الجلسة الأولى للمؤتمر في اليوم الأول بعنوان "البحث العلمي وقيادة الابتكار الاجتماعي"، وسوف يتم في هذه الجلسة تسليط الضوء على الدور الحيوي للبحث العلمي في دعم الابتكار الاجتماعي، أيضًا سوف يتناول المتحدثون أبرز الطرق التي يمكن من خلالها للبحث العلمي أن يساهم في تقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية، مع تعزيز قدرات المجتمع على مواجهة التحديات المتزايدة. يأتي ذلك من أهمية توفير بيئة بحثية تشجع على الابتكار الاجتماعي وتدعم إجراء البحوث والدراسات التي تسهم في تعزيز قيادة الابتكار الاجتماعي.