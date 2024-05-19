وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا وزاريًا بتعديل تنظيم العمل المرن

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين) حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة، كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.