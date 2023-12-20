"الثقفي": اليوم آخر أيام فصل الخريف.. وغدًا الخميس أول أيام الشتاء فلكيًّا

أكّد فلكي الطائف خبير مرصد الشمس الفلكي، محمد بن ردة الثقفي، وحسب رصد مرصد الشمس في المجال الفلكي والمعطيات الفلكية وجغرافية الأرض في دورتها الفلكية السنوية حول الشمس؛ أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام فصل الخريف فلكيًّا، ويوم غدٍ الخميس هو الأول من فصل الشتاء فلكيًّا، وعدته 91 يومًا، يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك بتعامد الشمس على مدار الجدي ظاهريًّا ومدته على المدار أربعة أيام ورود، وأربعة أيام ثبات، وأربعة أيام صدور، ومجموعها 12 يومًا تسمى باستقرار الشمس على المدار.
وبيّن الفلكي "الثقفي" في تصريحٍ لـ"سبق"، أنّ فصل الشتاء يتكوّن من أحد عشر يومًا من أواخر شهر ديسمبر 2023م، وشهري يناير وفبراير 2024م، وعشرين يومًا من شهر مارس الذي ينتهي يوم الأربعاء 1445/9/10 - 2024/3/20م. وأبرز بروجه هي: برج الجدي، وبرج الدلو، وبرج الحوت، ونجومه هي: الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة ونوء سعد الذابح وبلع، ومنازله: المربعانية والشبط والعقارب.
ومن الناحية الصحية أشار الفلكي "الثقفي" إلى أن أبرز أمراض فصل الشتاء هي: نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد يجب تناول الحمضيات والفواكه، وعدم شرب المياه الباردة، ويفضل معتدلة الحرارة، كذلك عدم الخروج في الأجواء الباردة، خاصةً الفترات المسائية والصباحية المبكرة، ونصح أولياء أمور الطلاب والطالبات بتأمينهم بالملابس الشتوية خلال ذهابهم إلى المدارس في الفترة الصباحية، وعلى مدارسهم مراعاتهم من الطابور الصباحي.