"الثقفي": اليوم آخر أيام فصل الخريف.. وغدًا الخميس أول أيام الشتاء فلكيًّا

أكّد فلكي الطائف خبير مرصد الشمس الفلكي، محمد بن ردة الثقفي، وحسب رصد مرصد الشمس في المجال الفلكي والمعطيات الفلكية وجغرافية الأرض في دورتها الفلكية السنوية حول الشمس؛ أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام فصل الخريف فلكيًّا، ويوم غدٍ الخميس هو الأول من فصل الشتاء فلكيًّا، وعدته 91 يومًا، يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك بتعامد الشمس على مدار الجدي ظاهريًّا ومدته على المدار أربعة أيام ورود، وأربعة أيام ثبات، وأربعة أيام صدور، ومجموعها 12 يومًا تسمى باستقرار الشمس على المدار.