التعليم في ظل "رؤية 2030".. تطور وتقدم للوصول لمواطن منافس عالميًا

من جانب آخر، أطلقت وزارة التعليم العديد من البرامج والمبادرات التطويرية، منها البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى جانب تطبيق نظام التسريع في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى، وزيادة فصول الموهوبين حتى (998) فصلاً للبنين والبنات، إضافة إلى الاهتمام بالتربية الخاصة وتشغيل مراكز جديدة لها في 5 مدن.