التعليم في ظل "رؤية 2030".. تطور وتقدم للوصول لمواطن منافس عالميًا

عملت رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها على زيادة العناية بتطوير التعليم منهجًا ومعلمًا وطالبًا وتدريسًا ومدرسة، وذلك سعيًا منها إلى أن تواكب المناهج التطورات العلمية والحضارية؛ كي يكون الطالب على تواصل دائم مع أي تطورات علمية ومعرفية وأي مستجدات.
وانعكس ذلك الاهتمام على ما نراه اليوم من النتائج المتقدمة لمدارس المملكة في "مؤشر ترتيب" للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم للعام الدراسي 1443هـ، الذي أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم.
ويعكس "مؤشر ترتيب" مستوى إدارات التعليم ومكاتبه والمدارس بحسب متوسط درجات طلابها على مدى ثلاثة أعوام دراسية في الاختبارات المعيارية التي تنفِّذها هيئة تقويم التعليم والتدريب في القدرات والتحصيلي.
كما يأتي ذلك تعزيزًا للشفافية والحياد، وتحفيز التنافس الإيجابي بين الطلاب والمدارس والمكاتب والإدارات، بهدف رفع كفاءة الأداء بما يُسهم في التطوير المستمر لمنظومة التعليم.
من جانب آخر، أطلقت وزارة التعليم العديد من البرامج والمبادرات التطويرية، منها البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى جانب تطبيق نظام التسريع في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى، وزيادة فصول الموهوبين حتى (998) فصلاً للبنين والبنات، إضافة إلى الاهتمام بالتربية الخاصة وتشغيل مراكز جديدة لها في 5 مدن.
كما افتتحت الوزارة خلال السنوات الماضية 70 برنامجًا للتدخل المبكر في الروضات الحكومية، إلى جانب افتتاح فصول لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات المصابين بالأورام، وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال والصفوف الأولية، إضافة إلى إطلاق (104) مراكز للعلوم والرياضيات STEM في سائر مناطق المملكة.
وعملت رؤية 2030 على جعل الطالب محور العملية التعليمية، وصبت اهتمامها على تنشئته تنشئة علمية، وعدم تحميله ما لا يستطيع من واجبات ومهام، وأدت إلى زيادة الأنشطة التربوية داخل البيئة المدرسية، وذلك لتنمية مهارات جميع طلابها لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، بالإضافة إلى المهارات التخصصية لكل مهنة والتي تغطي جميع المجالات المهنية لجيل الشباب.
كما حثت على استعمال طرق تدريس حديثة، وكذلك التركيز في التدريس على استعمال الحاسوب وجهاز الآيباد، وقد عملت رؤية 2030 على رفد المؤسسات التعليمية خصوصًا المدارس بما يلزم من أجهزة حاسوبية وأجهزة عرض للتنوع في عملية التدريس، وتجهيز المختبرات العلمية بكل ما يلزمها من أجهزة وأدوات، إضافة إلى السبورة الذكية التي أصبحت ضرورة من ضروريات التعليم العصري.