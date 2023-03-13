"النحاس" يلتقي رجال وسيدات الأعمال في غرفة الرياض للتعريف بالاستراتيجية الجديدة

وشهد اللقاء عرضًا عن استراتيجية المؤسسة تضمن تفصيلًا لمستهدفاتها الاستراتيجية والتي تم بناؤها لتحقيق عدة مستهدفات؛ منها توسيع التغطية التأمينية وإثراء المنتجات المقدمة، ورفع الكفاءة المالية، وتطوير الإجراءات وتحسينها بما يخدم جميع العملاء وتمكينهم من تنفيذ خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونيًا عبر تعزيز التحول الرقمي وتسهيل تجربة المستخدم، وتخلل العرض شرح موسع حول تفاصيل مبادرة المخالفات الصفرية والتي تعد أحدث مبادرات المؤسسة الاستراتيجية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أصحاب العمل، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت لاسيما الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال عدم إيقاع الغرامات على المخالفات غير الجسيمة، وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون فرض غرامات، والتدرج في فرض المخالفات التأمينية ومراعاة حجم المنشآت في تحديد مقدار الغرامة.