"أيتام كهاتين" يحتفلون بيوم التأسيس في متحف الشريف ومربط الفيروز بالطائف

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" بفرع الطائف، في فعاليات يوم التأسيس، التي تُوافق 22 فبراير من كل عام، بعدد من الفعاليات والبرامج لأبنائها الأيتام وأسرهم، بالشراكة مع متحف الشريف ومربط الفيروز بمحافظة الطائف.
وقد تَضمنت المشاركة عددًا من الأنشطة الترفيهية والثقافية لأكثر من 20 يتيمًا/ـة، من خلال زيارتهم لمتحف الشريف وتعريفهم بتاريخ تأسيس هذا الوطن قبل ثلاثة قرون، على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، وصولًا إلى ما تعيشه المملكة اليوم من تطور وتقدم على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات.
وفي ذات السياق تمت زيارة مربط الفيروز للخيل بمشاركة أبناء الجمعية؛ حيث بدأ الحفل بمسيرة للخيول العربية الأصيلة حاملين العلم السعودي، وقدّم أحد الأبناء أبياتًا من الشعر بهذه المناسبة، وفي ختام الزيارة تم تكريم الجمعية على حضور أبنائها الأيتام، وشهد الحفل حضورًا كثيفًا وتنظيمًا رائعًا نال استحسان الجميع.
وفي ختام المبادرة أكد مدير جمعية كهاتين بفرع الطائف المكلف الأستاذ سلمان الحارثي في كلمته أهمية هذه الاحتفالات في تعزيز روح الانتماء والوطنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تُعَد فرصة عظيمة لتعريف الجيل الجديد بتاريخهم وثقافتهم الغنية.