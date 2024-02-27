"أيتام كهاتين" يحتفلون بيوم التأسيس في متحف الشريف ومربط الفيروز بالطائف

وقد تَضمنت المشاركة عددًا من الأنشطة الترفيهية والثقافية لأكثر من 20 يتيمًا/ـة، من خلال زيارتهم لمتحف الشريف وتعريفهم بتاريخ تأسيس هذا الوطن قبل ثلاثة قرون، على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، وصولًا إلى ما تعيشه المملكة اليوم من تطور وتقدم على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات.