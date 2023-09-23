سفارة المملكة في واشنطن تحذّر السعوديين في هذه الولايات من إعصار "أوفيليا"

من جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن عاصفة «أوفيليا» المدارية، بدأت تشهد هطول أمطار على أجزاءٍ من ولاية نورث كارولاينا، مرجحة مزيداً من الأمطار مع رياح عاتية وعواصف في أجزاءٍ من فرجينيا وديلاوير.