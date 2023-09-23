سفارة المملكة في واشنطن تحذّر السعوديين في هذه الولايات من إعصار "أوفيليا"

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن، تحذيراً شديد اللهجة إلى رعاياها الموجودين بأمريكا، ولاسيما في ولايات: كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا وواشنطن العاصمة من تداعيات العاصفة "أوفيليا"، داعية الي ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والتواصل معها في حال الطوارئ.
ودعت بعد إعلان حالة الطوارئ في عددٍ من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات المقبلة من تداعيات العاصفة "أوفيليا" بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال الطوارئ الاتصال على أرقام طوارئ السفارة التالية: (202) 746-3555 (202) 746-0666 (202) 746-9777 (202) 746-2888.
تشكّلت عاصفة «أوفيليا» المدارية، التي بلغت سرعة الرياح القصوى لها 60 ميلا في الساعة، قُبالة السواحل الأمريكية المطلة على وسط المحيط الأطلسي، فيما توقّع «المركز الوطني للأعاصير» هطول أمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية عبر ولاية كارولينا الشمالية وخليج تشيزبيك.
وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن حاكم ولاية فرجينيا جنوب شرقي البلاد، حال الطوارئ، فيما تسبب الطقس، في إلغاء فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع، فيما أغلقت المدارس، مبكراً.
من جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن عاصفة «أوفيليا» المدارية، بدأت تشهد هطول أمطار على أجزاءٍ من ولاية نورث كارولاينا، مرجحة مزيداً من الأمطار مع رياح عاتية وعواصف في أجزاءٍ من فرجينيا وديلاوير.