"الحصيني": موسم "الشبط" يبدأ غدًا.. برد وصقيع والزراعة تختفي

يبدأ موسم "الشبط" غدًا، وعدد أيامه 26 يومًا، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين"، وهو يبدأ في العادة بحلول 15 يناير ميلادي من كل عام، ونجماه هما (النعائم- البلدة) ومدة كل منهما 13 يومًا.