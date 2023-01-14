محليات

"الحصيني": موسم "الشبط" يبدأ غدًا.. برد وصقيع والزراعة تختفي

تنطلق معه الحالة العاشرة منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
فهد العتيبي

يبدأ موسم "الشبط" غدًا، وعدد أيامه 26 يومًا، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين"، وهو يبدأ في العادة بحلول 15 يناير ميلادي من كل عام، ونجماه هما (النعائم- البلدة) ومدة كل منهما 13 يومًا.

وقال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية الإعلامي عبدالعزيز الحصيني: "النعائم" يُعرف عند العامة بـ"شباط الأول"؛ حيث يزداد البرد والصقيع إذا كانت الرياح أصلها سيبيري أو قطبي.

وأضاف: من خلال الأرشيف المناخي، تهب فيه رياح أصلها سيبيري معروفة بشدة برودتها؛ لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئًا؛ بل يهتمون بالأشجار القائمة من حيث توفير السماد وغير ذلك.

وأردف: هو الطالع الرابع من الشتاء، وتبدأ فيه النخيل البواكير في الطلوع، وقالت العرب: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم، وقصر النهار للصائم، وكبرت العمائم، وأيقظ البرد النائم، وطال الليل للقائم".

وتابع: يرافق بدايةَ الشبط حالةٌ جوية ممطرة على أجزاء من مناطق المملكة وهي الحالة العاشرة منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام.

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