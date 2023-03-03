فوز تاريخي سعودي في رالي أبو ظبي الصحراوي يسطره العالمي يزيد الراجحي

وحصد يزيد المزيد من النقاط الثمينة لبطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة معوضاً ما خسره في الجولة الأولى من البطولة العالمية هذا الموسم، رالي داكار 2023 وبعد هذا الفوز، يُحي الراجحي آمال المنافسة على لقب البطولة العالمية الـ W2RC بعد تحقيقه قفزة كبيرة في الترتيب العام بسبب أداءه الرفيع الذي رسمها على رمال الإمارات العربية المتحدة.