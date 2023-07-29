"شؤون الحرمين": 36 ألف وجبة إفطار صائم يومياً بالمسجد الحرام خلال عاشوراء

قامت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع وجبات (36) ألف وجبة "إفطار صائم" على قاصدي المسجد الحرام خلال صيام يوم عاشوراء، بالتعاون مع جمعيات القطاع غير الربحي، ويقوم على توزيعها أكثر من (150) عاملاً وعاملة.
وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسي بن محمد الكيادي ؛ أن الإدارة جنّدت أكثر من (20) موظفاً للإشراف ومتابعة سُفر "إفطار صائم" بالساحات الغربية من باب (88) حتى باب (70) وفق الضوابط العامة التي وضعتها الرئاسة لتنظيم خدمات افطار الصائمين بالمسجد الحرام، ويراعى فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة، وفصل مواقع الرجال عن النساء.
وأضاف الكيادي؛ أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري.