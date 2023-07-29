"شؤون الحرمين": 36 ألف وجبة إفطار صائم يومياً بالمسجد الحرام خلال عاشوراء

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسي بن محمد الكيادي ؛ أن الإدارة جنّدت أكثر من (20) موظفاً للإشراف ومتابعة سُفر "إفطار صائم" بالساحات الغربية من باب (88) حتى باب (70) وفق الضوابط العامة التي وضعتها الرئاسة لتنظيم خدمات افطار الصائمين بالمسجد الحرام، ويراعى فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة، وفصل مواقع الرجال عن النساء.