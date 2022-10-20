الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تشارك في التوعية بسرطان الثدي

وتتضمّن الفعاليات: إقامة جناح توعوي في بهو ديوان وزارة الداخلية لعرض المواد التوعوية، وفتح حلقات للنقاش مع الفرق الطبية المختصة عن سرطان الثدي وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتعريف بأهمية الفحص المبكر، إضافة إلى إقامة معارض توعية في مستشفى قوى الأمن بالرياض وعيادات طب الأسرة بشرق وغرب الرياض، تضمّنت عقد جلسات دعم لمن تم تشخيصهنّ حديثًا بسرطان الثدي مع المتعافيات منه، بجانب عرض لعدد من الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية.