من "إطلاق العنان" لـ"تنمر تويتر".. "عسيري": هنا 6 مبادرات أضعها أمام وزير الإعلام

وأردف: نحتاج أن يتحقق فهمًا عميقًا وواضحًا لدى وزارة الإعلام بمختلف هيئاتها كيف يعمل "تويتر" بحيث يكون واضحًا تمامًا أنه بإمكان أي شخص الآن أن يثير جدلًا عبر هاشتاق تم ترويجه بـ500 ريال ليصبح تريند، ليخلق في داخل المجتمع حالة من الواقع المزيف تجاه مشروع أو مسلسل أو فيلم أو كتاب أو حتى شخص أو مؤسسة، يؤدي إلى ضرر حقيقي في اقتصادنا الإبداعي ومحتوانا المحلي لمجرد اختلاف في وجهة النظر، أو أجندة مشبوهة، أو حتى تنافس غير شريف.