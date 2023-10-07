"الإرشاد الزراعي": نظافة حظائر الأغنام والماعز تمنع انتشار البكتيريا والفطريات

وقال الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في فيديو جرافيك نشره اليوم: "أخي المربي.. من الممارسات الخاطئة عدم تنظيف حظائر الأغنام والماشية؛ مما يؤثر سلبًا على انتشار الأمراض بينها، وتراكم الروث والمخلفات العضوية؛ مما يخلق بيئة لتكاثر البكتريا والفطريات والطفيليات، وهذه الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تسبب أمراض المعدة والتنفسية والجلدية للحيوانات، وتؤثر على صحتها وإنتاجيتها.