بالصور.. أمير الشرقية يكرم الفائزين في الموسم الرابع من مسابقة "مجسم وطن"

يذكر أن الأعمال الفائزة تم اختيارها من قبل لجنة التحكيم خلال شهر أغسطس 2022، وتأتي فكرة دوار "العهد" التصميم الفائز في مسار الدوارات في مدينة القطيف على هيئة كتلة ذهبية ترمز للعهد والازدهار والاتفاقية التي أبرمت بين الملك عبدالعزيز آل سعود وأهالي المنطقة، كما تعبر الواجهات المتعددة المراحل الثلاث التي مرت بها القطيف، وهي: الترابط، العهد، الازدهار، ويحتوي التصميم على نقوش وزخارف حديثة مستلهمة من المباني التاريخية والقلاع في منطقة القطيف.