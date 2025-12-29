بدفع مشروعات الفندقة والفعاليات السياحية ... 25 مليار ريال زيادة سنوية للسياحة في دول الخليج حتى 2033

وبحسب دراسة بحثية أعدتها IMARC Group، من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق السفر والسياحة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا خلال العقد المقبل، حيث سيرتفع من 70.46 مليار دولار في عام 2024 إلى 138.06 مليار دولار بحلول عام 2033، وهو ما يعكس التحول الواضح في أنماط السفر والإنفاق السياحي لدى مواطني المنطقة.