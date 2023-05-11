جامعة الملك عبدالعزيز تنفي إلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة

نفت جامعة الملك عبدالعزيز إلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة.
وقالت الجامعة: لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من إلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة.
يأتي ذلك النفي عقب تداول ما يفيد بأن مجلس الجامعة وافق على تحويـل كـافـة برامج الجـامعـة في مرحلـة الـدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا من نظام الفصول الدراسية الثلاثة إلى نظام الفصلين الدراسيين بالجامعة.
وأشار متداولو الخبر الذي تم نفيه لاحقاً إلى أن مجلس الجامعة أوضح أن ذلك جاء استناداً إلى الفقرة (10) من المادة (17) من نظام الجامعات.