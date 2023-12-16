رئيس "الأرصاد" يحذّر من تنامي الظواهر الجوية الحادة والتغيرات المناخية المتسارعة على العالم

وأردف "غلام": هذا المؤتمر وما سبقه من أنشطة قام بها المركز الإقليمي للتغير المناخي سواء من أعمال تنسيقية أو ورش عمل محلية وإقليمية ومباحثات ومشاركات في المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ تأتي لتحقيق القدر الأمثل من الفهم المستقبلي لقضايا التغير المناخي في ظل ما تنقله التقارير الدولية والتنامي المتصاعد للظواهر الجوية الحادة والمتطرفة والتغيرات المناخية المتسارعة على العالم وإقليمنا، والتي أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للجهات والمجتمعات؛ بما تسببه من آثار جسيمة تؤثر سلبًا على حياة واستقرار الشعوب.