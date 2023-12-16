رئيس "الأرصاد" يحذّر من تنامي الظواهر الجوية الحادة والتغيرات المناخية المتسارعة على العالم

انطلق اليوم السبت بجدة، المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية، تحت عنوان "تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة"، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين في مجالات الطقس والمناخ، والتوقعات والتغيرات المرتبطة بهما.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على المركز الإقليمي للتغير المناخي الدكتور أيمن بن سالم غلام: استعرض المؤتمر أبرز ما حققه المركز من أعمال ودراسات ساهمت في تحقق متطلبات عدد من القطاعات المحلية والإقليمية في الجانبين البحثي والاستشاري وكذلك الدراسات المناخية المتعمقة.
وأضاف: المسؤولية كبيرة لتحقيق أهداف وتطلعات المركز الإقليمي للتغير المناخي، لخدمة الوطن والإقليم والاستفادة من مخرجاته التي أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا.
وأردف "غلام": هذا المؤتمر وما سبقه من أنشطة قام بها المركز الإقليمي للتغير المناخي سواء من أعمال تنسيقية أو ورش عمل محلية وإقليمية ومباحثات ومشاركات في المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ تأتي لتحقيق القدر الأمثل من الفهم المستقبلي لقضايا التغير المناخي في ظل ما تنقله التقارير الدولية والتنامي المتصاعد للظواهر الجوية الحادة والمتطرفة والتغيرات المناخية المتسارعة على العالم وإقليمنا، والتي أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للجهات والمجتمعات؛ بما تسببه من آثار جسيمة تؤثر سلبًا على حياة واستقرار الشعوب.
وتَضَمّن المؤتمر في يومه الأول جلستين، الأولى بعنوان "حالة المناخ العالمي والإقليمي" شارك فيها الدكتور مازن عسيري، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتغير المناخي، الدكتور إبراهيم حطيط، مدير مركز التغير المناخي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أرجان زمريق مدير إدارة المناخ بالمركز الوطني للأرصاد، فهد الأحمدي مدير إدارة التقارير بالمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، أيمن البار، والمدير التنفيذي للبرنامج الإقليمي للاستمطار حسين القحطاني، والمتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "ديناميكيات المناخ"، وشارك فيها الدكتور منصور المزروعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز متحدثًا رئيسيًّا، وقدم من خلالها الباحثون: (الدكتور إبراهيم المعتز، الدكتور محمد سهروردي، الدكتور سجاد سعيد الدكتورة أحلام آل سعيد)، أوراق عمل عن دورات المناخ والتأثيرات المتعلقة بالتغير المناخي، وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد بحضور عدد من الباحثين والمختصين في شؤون التغير المناخي.