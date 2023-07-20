"الجمارك" تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك البطحاء

وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم أنه يجب على المشتري إخراج البضائع و السيارات المباعة خلال (3) أيام برسم الوارد و(10) أيام للسيارات والبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.