"الجمارك" تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك البطحاء

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك البطحاء؛ لبيع سيارات وبضائع منوعة، وفق الضوابط والاشتراطات.
ويقام المزاد في العاشرة صباح الأربعاء 15 محرم 1445هـ الموافق 2 أغسطس 2023م.
واشترطت الهيئة لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم أنه يجب على المشتري إخراج البضائع و السيارات المباعة خلال (3) أيام برسم الوارد و(10) أيام للسيارات والبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.
وتقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، كما اشترطت دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
ونوهت الهيئة بأنه قد يتم استبعاد بعض السيارات والبضائع المعروضة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.