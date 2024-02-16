مختص يضع خارطة طريق لمشتريات الأُسر خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد.. تعرَّف عليها

طالب الخبير المالي والاقتصادي الدكتور ماهر السيف الأُسر بالاقتصاد في مشترياتهم قبيل شهر رمضان وفي رمضان وعيد الفطر المبارك، والنظر جيدًا في ميزانية الأسرة بما يتناسب مع مدخولها، وشراء الحاجيات فقط، والابتعاد عن الكماليات و الرغبات، وخصوصًا أن هذا العام سيأتي الراتب في منتصف شهر شعبان؛ وهذا يعني أنه يشمل مصاريف 15 يومًا من شعبان؛ لذلك يجب التخطيط المالي منذ الآن لمعرفة كيف سنتخطى الباقي من هذا الشهر مع مشترياتنا في شهر رمضان والعيد.