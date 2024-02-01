3 طائرات حاضرة.. خدمات "السعودية" للقطاع العسكري تتهيأ لـ"الدفاع العالمي 24"

وأكد مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أهمية المشاركة في معرض الدفاع العالمي؛ لا سيما وأن أحد أبرز مضامين عصر المجموعة الجديد هو زيادة المحتوى المحلي وتطويره على أرض الوطن عبر العديد من المسارات، ومن ضمنها تقديم المزيد من الخدمات للقطاع العسكري عبر صيانة الطائرات والتدريب المتقدم على الطيران والعديد من الخدمات الأخرى؛ مشيرًا إلى أن الحدث العالمي هو بمثابة فرصة مناسبة للالتقاء بالعديد من الجهات الرائدة لعقد اللقاءات الثنائية وبحث سبل التعاون مستقبلًا.