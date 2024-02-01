3 طائرات حاضرة.. خدمات "السعودية" للقطاع العسكري تتهيأ لـ"الدفاع العالمي 24"

تستعرض مجموعة السعودية في معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية الذي سيقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير، أبرز مستجدات الخدمات التي يتم تقديمها للقطاع العسكري والتطلعات المستقبلية في هذا المجال على مستوى المملكة والمنطقة؛ وذلك من خلال شركاتها (أكاديمية السعودية، وشركة السعودية لهندسة الطيران، والسعودية للطيران الخاص).
وتستقبل مجموعة السعودية زوار جناحيها XB2 وRG-04 في المعرض؛ حيث يتسنى لهم التعرف على ما تقدمه أكاديمية السعودية من خدمات نوعية في مجال التدريب للعديد من القطاعات العسكرية، إلى جانب ما تستهدفه السعودية لهندسة الطيران من توطين القطاع التكنولوجي والصناعي وصيانة الطائرات على المستوى العسكري، علاوةً على ما تقدمه السعودية للطيران الخاص من خدمات المناولة الأرضية في القواعد العسكرية.
وتمتد المشاركة بتواجد طائرتين للخطوط السعودية، الأولى من طراز بوينج B787-10، والثانية من طراز إيرباص A321neo؛ حيث يمكن لزوار المعرض التعرف على الخدمات والمنتجات الجوية التي تتميز بها، كما يشارك طيران أديل بطائرة من طراز إيرباص A320neo.
وأكد مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أهمية المشاركة في معرض الدفاع العالمي؛ لا سيما وأن أحد أبرز مضامين عصر المجموعة الجديد هو زيادة المحتوى المحلي وتطويره على أرض الوطن عبر العديد من المسارات، ومن ضمنها تقديم المزيد من الخدمات للقطاع العسكري عبر صيانة الطائرات والتدريب المتقدم على الطيران والعديد من الخدمات الأخرى؛ مشيرًا إلى أن الحدث العالمي هو بمثابة فرصة مناسبة للالتقاء بالعديد من الجهات الرائدة لعقد اللقاءات الثنائية وبحث سبل التعاون مستقبلًا.
يُذكر أن الخطوط السعودية تُعَد شريك الطيران الرسمي لمعرض الدفاع العالمي 2024، الذي يهدف إلى تمكين شركات الدفاع والأمن من مواكبة أحدث التطورات التي يتوصل لها العالم في مجال الحلول والتقنيات الدفاعية، ويركز على مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية في مجال التوافق العملياتي عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.