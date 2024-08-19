"بر جدة" تصدر العدد الخامس من مجلة "حصاد البر" لتعزيز رؤيتها في ريادة صناعة الأثر

وتعليقاً على هذا الإصدار، قال معالي رئيس مجلس الادارة د. سهيل بن حسن قاضي: "يؤكد هذا الإصدار من "حصاد البر" أن الجمعية ماضية في جهودها التطويرية التي تشمل جميع الإدارات بما فيها منظومة الإعلام والاتصال، التي تسفر عن الوجه الحقيقي للإعلام الخيري الذي تمتزج فيه الأنسنة بالمسار التنموي لتبرز من خلاله جهود الجمعية في إثراء برامجها المقدمة للفئات المستفيدة انطلاقاً من رؤيتها الريادية في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، الى جانب إبراز جهود الدولة الإنسانية وأياديها البيضاء الممتدة في كل مكان والتي تشكل بعداً ثابتاً في سياستها، إضافة الى إبراز الحراكات التنموية داخل القطاع غير الربحي عامة والتي تصب في مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030".