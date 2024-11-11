يخدم 100 ألف نسمة.. أنباء عن إغلاق فرع الضمان بالعارضة تصدم المواطنين

أثارت أخبار متداولة بين المواطنين في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، عن قرار يتمثل في إغلاق فرع مكتب الضمان بالمحافظة وذلك بعد سنوات قليلة من افتتاحه، حالة من الضجر خصوصًا أن أقرب فرع يقع في مدينة جازان على بعد أكثر من 100 كيلو ما يشكل معاناة كبيرة عند المراجعة.
وتفصيلاً، علمت "سبق" من مصادرها بأن قرار إغلاق فرع مكتب الضمان بالعارضة صدر بشكل فعلي هذا الأسبوع، فيما أكد عددٌ من السكان لـ "سبق” أن الفرع يقدم خدمات عديدة وتسهيلات كبيرة للمستفيدين في محافظة العارضة وخصوصًا لكبار السن والأسر المنتجة والأسر الأشد حاجة والضمانية وغيرها من البرامج، لافتين إلى أن قرار إغلاقه لو حدث بالفعل فهي صدمة لأن الفرع اختصر المسافات السابقة لأقرب فرع والذي يبعد لأكثر من 100 كيلو متر.
وبيّن المواطنون أن المعاناة ستتجدد في حال تم إغلاق الفرع، مشيرين إلى أن العارضة تتكون من مناطق جبلية بعيدة تقع ضمن مراكز شرق المحافظة حيث يتكبد فيها السكان معاناة كبيرة في الوصول إلى الفرع الحالي فكيف إذا تم إغلاق ونقل العمل إلى جازان المدنية؟
ويقع الفرع في مبنى حكومي داخل مبنى المحافظة حيث يستفيد منه قرابة السبعة آلاف شخص في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف سنة يتوزعون على المئات من القرى والمراكز والتي تقع على رقعة واسعة شرق المنطقة.
وكان سكان العارضة قد أطلقوا مناشدة في العام 2016 عبر صحيفة "سبق" بإنهاء معاناتهم مع مراجعات الضمان و المسافات التي يقطعونها في سبيل تخليص معاملاتهم ليتم بعد ذلك استحداث مكتب داخل مبنى المحافظة الحكومي غير أن المخاوف تجددت بعد تداول أخبار حول إقفال الفرع .
يُذكر أن عددًا من مكاتب الضمان بالمحافظات كان قد تم افتتاحها واستحداثها في وقت سابق بالاتفاق مع المحافظات بحيث تقع في مكاتب داخل مباني المحافظات بما فيها مكتب العارضة.