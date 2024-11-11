يخدم 100 ألف نسمة.. أنباء عن إغلاق فرع الضمان بالعارضة تصدم المواطنين

وتفصيلاً، علمت "سبق" من مصادرها بأن قرار إغلاق فرع مكتب الضمان بالعارضة صدر بشكل فعلي هذا الأسبوع، فيما أكد عددٌ من السكان لـ "سبق” أن الفرع يقدم خدمات عديدة وتسهيلات كبيرة للمستفيدين في محافظة العارضة وخصوصًا لكبار السن والأسر المنتجة والأسر الأشد حاجة والضمانية وغيرها من البرامج، لافتين إلى أن قرار إغلاقه لو حدث بالفعل فهي صدمة لأن الفرع اختصر المسافات السابقة لأقرب فرع والذي يبعد لأكثر من 100 كيلو متر.