ارتفاع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي خلال 2024

وتطرقت، خلال عرض مرئي، إلى الدور المحوري لاستراتيجية الاستثمار الوطنية في خطة التحول الاقتصادي، التي تدعم المستثمرين من خلال أربع ركائز؛ بهدف زيادة الاستثمارات في المملكة، بما يتماشى مع "رؤية 2030"، والوصول إلى إجمالي تراكمي للاستثمارات بأكثر من 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.