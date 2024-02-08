آفاق "التميز البحثي في الأنظمة الهندسية الذكية".. مركز يباري المستقبل بجامعة المؤسس

واستطاع المركز تكثيف الأنشطة التعليمية والتنافسية، وترسيخ تعزيز أهمية الأنظمة الذكية ونشر البحوث في الدوريات ذات الانتشار العالمي، وتحويل النماذج إلى منتجات مفيدة من خلال التعاون مع الصناعة، وإقامة علاقات عمل قوية مع المنظمات الدولية المختلفة، وتوسيع نطاقات المعرفة بأحدث مهارات التقنية، والعمل على إنشاء بنية تحتية ممكنة على أسس مدروسة ومتينة من شأنها أن تستمر في توليد تقنيات وأنظمة مبتكرة لمختلف المجالات في الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.