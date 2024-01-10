"فلكية جدة" تعلن أن السبت القادم سيكون غرة شهر رجب فلكيًّا

وبيّن "أبو زاهرة" أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:54 مساءً قبل غروب الشمس؛ وبذلك لا تتحقق شروط دخول شهر رجب فلكيًّا (حسابيًّا)، وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي.