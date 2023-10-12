مختبر المسجد الحرام يحقق معايير الجودة للحفاظ على صحة ضيف الرحمن

ويستقبل المختبر عددًا من العينات التي يتم فحصها يوميًّا وهي: 50 عينة من المياه، و20 عينة من التمور؛ فيما يتراوح عدد الفحوصات للأسطح من 5 إلى 10 مرات، ويستخدم فيها العديد من الأجهزة الكيميائية مثل: جهاز الإسبكتروفوتوميتر، وجهاز قياس الأملاح، وجهاز قياس PH، وجهاز قياس التوصيل الكهربائي في الماء، إضافة إلى الأجهزة الميكروبيولوجية مثل: جهاز الحضانة، وكبينة السلامة، والحمام المائي، وجهاز التقطير، وجهاز التعقيم، وجهاز الميكروسكوب، وجهاز قياس نسبة التلوث للأسطح، والميزان الحساس.