في استطلاع "غالوب" للسير ليلاً بأمان.. السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً

كشف استطلاع للرأي لمؤسسة "غالوب" الشهيرة ضمن تقريرها للأمان عالمياً عن تبوأ السعودية المرتبة الرابعة عالمياً، وذلك في مؤشر "الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً".
وتصدرت الكويت المؤشر بنسبة 99%، وتبعتها سنغافورة والنرويج بنسبة 94% و92% على التوالي، وجاءت المملكة رابعاً بنسبة 92%، وخلفها طاجكستان، ثم سلوفينيا.
وتقيس نتائج المؤشر إجابات 146 ألف شخص في 140 دولة حول العالم، مستطلعين رأيهم حول أسئلة تتعلق بمدى شعورهم بالأمان أثناء السير ليلاً بمفردهم، ومدى ثقتهم في الشرطة المحلية.
وقالت المؤسسة العالمية في تقريرها، أن في أغلب البلدان المتقدمة اقتصادياً، والأقاليم التي تتمتع بقوة سيادة القانون، يقول معظم الناس أنهم يشعرون بالأمان عند المشي بمفردهم ليلاً.
ومؤسسة "غالوب" هي منظمة أبحاث واستطلاعات رأي أمريكية مقرها في العاصمة واشنطن، تأسست عام 1958 من قبل الإحصائي الأمريكي جورج هوراس غالوب، وتشتهر المنظمة باستطلاع غالوب العالمي، وهي استطلاعات تجريها لقياس الرأي العام في الأمور السياسية والاقتصادية، والتنبؤ بنتائج الأحداث الرئيسية.
ويتبع "استطلاع غالوب" أهم القضايا في جميع أنحاء العالم، وذلك مثل الوصول إلى الغذاء والتوظيف والأداء القيادي للمسؤولين السياسيين في كافة دول العالم، وتحليل أدائهم ومدى إنتاجيتهم، وذلك في نطاق محدود ضمن المسؤوليات التي كلفوا بها.
ويتضمن "استطلاع غالوب" العالمي مختلف الإحصائيات على مستوى العالم، كما يتضمن استطلاع الرأي الذي يطلق قرابة ١٠٠ سؤال، إذ تهدف هذه الأسئلة للتعرف على خصائص السكان القاطنين بمختلف المناطق.