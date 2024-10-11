في استطلاع "غالوب" للسير ليلاً بأمان.. السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً

ومؤسسة "غالوب" هي منظمة أبحاث واستطلاعات رأي أمريكية مقرها في العاصمة واشنطن، تأسست عام 1958 من قبل الإحصائي الأمريكي جورج هوراس غالوب، وتشتهر المنظمة باستطلاع غالوب العالمي، وهي استطلاعات تجريها لقياس الرأي العام في الأمور السياسية والاقتصادية، والتنبؤ بنتائج الأحداث الرئيسية.