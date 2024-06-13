تجمع مكة الصحي ينقذ حاجًّا ماليزيًّا ستينيًّا من تسارع قلبي بطيني

نجح فريق طبي تخصصي من مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاجّ ماليزي بالعقد السادس من العمر، بعد تعرُّضه لألم شديد في الصدر، صاحبه خفقان ودوخة شديدة نتيجة تسارع في كهربائية القلب البطيني، مع خطورة عالية لتوقف القلب.
وأوضح التجمع أنه تم نقل الحاج على الفور بواسطة حملة الحج الماليزية إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة؛ حيث تم التواصل عبر خدمة الخط الساخن لقسطرة مدينة الملك عبدالله الطبية، وفي وقت قياسي تم نقل المريض بواسطة الإسعاف وتفعيل البروتوكول العلاجي مباشرة.
وتمكّن الفريق الطبي من إجراء كي كهربائي للبؤرة المسببة للتسارع القلبي الخبيث؛ مما أسهم في إنقاذ حياة المريض؛ حيث يخضع المريض للملاحظة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب وهو يتماثل للشفاء وبصحة جيدة.