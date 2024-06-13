تجمع مكة الصحي ينقذ حاجًّا ماليزيًّا ستينيًّا من تسارع قلبي بطيني

نجح فريق طبي تخصصي من مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاجّ ماليزي بالعقد السادس من العمر، بعد تعرُّضه لألم شديد في الصدر، صاحبه خفقان ودوخة شديدة نتيجة تسارع في كهربائية القلب البطيني، مع خطورة عالية لتوقف القلب.