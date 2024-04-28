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الاجتماع الخاص بالرياض.. وزير المالية: رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة

الاجتماع الخاص بالرياض.. وزير المالية: رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة

قال وزير المالية محمد الجدعان: العالم تعرَّض لصدماتٍ كثيرة، وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، #رؤية_2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة.

وتابع: نلاحظ تفاوتاً شديداً بين الدول من حيث أدائها الاقتصادي، ولا بد من تكييف وتعديل المخططات الاقتصادية للتعامل مع التطورات.

وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية تعتبر أولوية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقال: لا بد من تطوير رأس المال البشري، ووضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا.

رؤية المملكة 2030
وزير المالية
محمد الجدعان
المنتدى الاقتصادي العالمي

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