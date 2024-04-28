الاجتماع الخاص بالرياض.. وزير المالية: رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة

قال وزير المالية محمد الجدعان: العالم تعرَّض لصدماتٍ كثيرة، وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، #رؤية_2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة.
وتابع: نلاحظ تفاوتاً شديداً بين الدول من حيث أدائها الاقتصادي، ولا بد من تكييف وتعديل المخططات الاقتصادية للتعامل مع التطورات.
وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية تعتبر أولوية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقال: لا بد من تطوير رأس المال البشري، ووضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا.