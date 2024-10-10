"الخطيب" يتفقد مشاريع نوعية في قطاع الضيافة بالمنطقة الشرقية ويؤكد دور صندوق التنمية السياحي في تطوير البنية التحتية

أجرى وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، زيارة إلى المنطقة الشرقية، حيث تفقد سير العمل في عددٍ من المشاريع النوعية بقطاع الضيافة التي تُمول بالشراكة مع صندوق التنمية السياحي. وخلال زيارته، اطلع "الخطيب" على مشروع إنشاء فندق نوبو في الخبر، والذي يقدر بقيمة 237 مليون ريال، ومن المتوقع أن يوفر عند اكتماله 160 غرفة فندقية، ويأتي بالشراكة مع شركة رمال الخبر.