"الخطيب" يتفقد مشاريع نوعية في قطاع الضيافة بالمنطقة الشرقية ويؤكد دور صندوق التنمية السياحي في تطوير البنية التحتية

أجرى وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، زيارة إلى المنطقة الشرقية، حيث تفقد سير العمل في عددٍ من المشاريع النوعية بقطاع الضيافة التي تُمول بالشراكة مع صندوق التنمية السياحي. وخلال زيارته، اطلع "الخطيب" على مشروع إنشاء فندق نوبو في الخبر، والذي يقدر بقيمة 237 مليون ريال، ومن المتوقع أن يوفر عند اكتماله 160 غرفة فندقية، ويأتي بالشراكة مع شركة رمال الخبر.
كما تفقد سير العمل في مشروع فندق أجدان فيرمونت بالخبر، الذي يقدر بـ 450 مليون ريال، ومن المتوقع أن يضيف 160 غرفة عند اكتماله، ويعد أحد مشاريع الضيافة النوعية التي يتم تطويرها بالشراكة مع شركات التطوير العقاري وصندوق التنمية السياحي.
وخلال جولته، أكد "الخطيب" على أهمية دور صندوق التنمية السياحي في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي من خلال تمويل مشاريع متميزة في قطاع الضيافة، لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد السياح المحليين والدوليين. كما شدد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية فريدة.
وأشار إلى أن صندوق التنمية السياحي وافق على تمويل 17 مشروعًا في المنطقة الشرقية بقيمة إجمالية تتجاوز 12.7 مليار ريال، مما سيسهم في إضافة أكثر من 2200 غرفة فندقية. وتشمل هذه المشاريع فندق ريتز كارلتون، فندق نوبو، فندق أجدان فيرمونت، ومجمع أفنيوز، بالإضافة إلى تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في المنطقة.