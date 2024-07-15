"الشريف" لحلول التنقل الكهربائي تشارك في منتدى التكنولوجيا العالمية للسيارات الكهربائية والتنقل

بهذه المناسبة، أشار الشريف نواف بن فايز، المدير التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة: "كان حضورنا في منتدى GEMTECH 2024 فرصة لعرض أحدث حلولنا في مجال شحن المركبات الكهربائية؛ مؤكدين التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة في المملكة، تماشيًا مع رؤية 2030 والتوجه العالمي نحو النقل المستدام"، كما أضاف السيد محمد المساوي، رئيس شركة "الشريف لحلول التنقل الكهربائي": "سَعِدنا بالمشاركة في GEMTECH 2024 وعرض حلولنا المبتكرة للتنقل الحضري المستدام. وتُظهِر مشاركتنا في هذا الحدث التزامَنا بالريادة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة".