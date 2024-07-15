"الشريف" لحلول التنقل الكهربائي تشارك في منتدى التكنولوجيا العالمية للسيارات الكهربائية والتنقل

شاركت "الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي"، التابعة لمجموعة الشريف القابضة، في حدث GEMTECH 2024، الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يوميْ 10 و11 يوليو.
ويُعَد هذا الحدث منصة مهمة لمناقشة وعرض أحدث التطورات في تقنيات السيارات الكهربائية وحلول التنقل الحضري المستدام وهو منتدى عالمي يجمع بين صانعي السياسات، وقادة الصناعة، ومقدمي التكنولوجيا، والشركات الناشئة لاستكشاف مستقبل التنقل الحضري ودور السيارات الكهربائية.
وتُبرز مشاركة "الشريف" لحلول التنقل الكهربائي، التزامها بدفع الابتكار والاستدامة في قطاع السيارات الكهربائية.
بهذه المناسبة، أشار الشريف نواف بن فايز، المدير التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة: "كان حضورنا في منتدى GEMTECH 2024 فرصة لعرض أحدث حلولنا في مجال شحن المركبات الكهربائية؛ مؤكدين التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة في المملكة، تماشيًا مع رؤية 2030 والتوجه العالمي نحو النقل المستدام"، كما أضاف السيد محمد المساوي، رئيس شركة "الشريف لحلول التنقل الكهربائي": "سَعِدنا بالمشاركة في GEMTECH 2024 وعرض حلولنا المبتكرة للتنقل الحضري المستدام. وتُظهِر مشاركتنا في هذا الحدث التزامَنا بالريادة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة".
من ناحية أخرى، جذب المنتدى -الذي نظّمته شركة Valiant Business Media- مجموعة متنوعة من المشاركين؛ بما في ذلك خبراء الصناعة والمبتكرين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم.
ويُعَد هذا الحدث منصة حيوية لمناقشة مستقبل التنقل وأحدث التطورات التكنولوجية في القطاع.