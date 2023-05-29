انتشار السكري عالميًّا.. باكستان الأكثر تضررًا والسعودية في المرتبة السادسة وحضور عربي مقلق

السكان، تليها الكويت بنسبة 24.9%، ومصر بنسبة 20.9%، وحلت المملكة في المرتبة السادسة عالميًّا بنسبة إصابة تصل إلى 18.7%، بعد ماليزيا بنسبة 19% وقطر في المرتبة الرابعة بنسبة 19.5%؛ فيما تتراوح نِسَب الإصابة في إثيوبيا ونيجيريا وكينيا بين 3.6% و5% وهي النسب الأقل عالميًّا.