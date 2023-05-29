انتشار السكري عالميًّا.. باكستان الأكثر تضررًا والسعودية في المرتبة السادسة وحضور عربي مقلق

تصدرت باكستان دول العالم في نسبة الإصابة بمرض السكري بين مواطنيها؛ فيما حلت المملكة في المرتبة السادسة.
وتشير التوقعات إلى أن عدد المصابين بالمرض حول العالم يقارب 700 مليون شخص، بالإضافة إلى تسبب المرض في وفاة أكثر من 4 ملايين حالة سنويًّا.
وجاءت باكستان في المقدمة فيما يتعلق بنسبة المصابين بمعدل 30.8% من
السكان، تليها الكويت بنسبة 24.9%، ومصر بنسبة 20.9%، وحلت المملكة في المرتبة السادسة عالميًّا بنسبة إصابة تصل إلى 18.7%، بعد ماليزيا بنسبة 19% وقطر في المرتبة الرابعة بنسبة 19.5%؛ فيما تتراوح نِسَب الإصابة في إثيوبيا ونيجيريا وكينيا بين 3.6% و5% وهي النسب الأقل عالميًّا.
وبلغ عدد المصابين بالمرض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حوالى 73 مليون شخص؛ وفقًا لإحصائيات "وورلد أوف ستاتستكس" الموقع المتخصص في جمع وتنظيم البيانات عالميًّا.