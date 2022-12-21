أمين "آركو": اختيار "الأمم المتحدة" للرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي يعكس دورها الرائد

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور صالح بن حمد التويجري، أنه "لم يكن قرارًا مفاجئًا أن تتّخذ الأمم المتحدة مدينة الرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2023؛ فالمملكة العربية السعودية ترأس مجموعة المانحين، ولها عطاء إنساني ممتدّ في كل الاتجاهات على مستوى الكرة الأرضية، والأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ إذ تعبر عن اعتزازها باختيار الرياض لهذا البرنامج الإنساني الدولي، ترفع التهنئة للحكومة السعودية بقيادتها الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذا التميز في ميدان الإنسانية".