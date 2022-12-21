أمين "آركو": اختيار "الأمم المتحدة" للرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي يعكس دورها الرائد

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور صالح بن حمد التويجري، أنه "لم يكن قرارًا مفاجئًا أن تتّخذ الأمم المتحدة مدينة الرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2023؛ فالمملكة العربية السعودية ترأس مجموعة المانحين، ولها عطاء إنساني ممتدّ في كل الاتجاهات على مستوى الكرة الأرضية، والأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ إذ تعبر عن اعتزازها باختيار الرياض لهذا البرنامج الإنساني الدولي، ترفع التهنئة للحكومة السعودية بقيادتها الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذا التميز في ميدان الإنسانية".
وأضاف "التويجري" في تصريح له أن "هذا الاختيار يعكس المكانة المرموقة للمملكة بين دول العالم في هذا المجال، ودورها الفاعل في توحيد الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الدولي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والسعي للقضاء على الفقر وإرسال المساعدات للمحتاجين، ورفع المعاناة من الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا".
مؤكدًا أن "هذا ليس بغريب على عاصمة الإنسانية، وهي من الدول التي تحتلّ مكانًا بارزًا في أوائل الدول المانحة على مستوى العالم، وهي المانحة الأولى عالميًّا من حيث دخلها القومي".