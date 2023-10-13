الطرق تُعلن إنجاز أكثر من 83% من ازدواج طريق الرياض- الرين- بيشة

حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بطول 140كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 87% البالغ طولهما 88 كم، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 80 % البالغ طولهما 72 كم، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 85% البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 55 % البالغ طولها 34 كم، وسجلت نسبة 63% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 33 كم.