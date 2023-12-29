هيئة حقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي" تدين الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات في غزة

وسلّطت المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي نورة بنت زيد الرشود في كلمتها، الضوء على الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الإفلات من العقاب ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وكذلك تسليط الضوء على مبادرات المملكة العربية السعودية لمكافحة التمييز وتعزيز الحق في التنمية والحق في التعليم وتمكين المرأة في إطار رؤية 2030، حيث حظيت الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة في تحسين معدل محو الأمية على مدى السنوات الماضية، التي بلغت 99.5٪ بين السكان الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بتقدير بالغ الأهمية، وفيما يخص معدل مشاركة الإناث البالغات من العمر 15 سنة فما فوق في الاقتصاد، فقد كان يقدر بـ 35.6% بنهاية 2021.