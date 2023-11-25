القصيم تستضيف المؤتمر الدولي لسلامة المرضى.. ديسمبر المقبل

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى، اليوم السبت، اللقاء الصحفي الخاص بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لسلامة المرضى في ديسمبر المقبل.
ويحظى المؤتمر الدولي برعاية كريمة من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وبتنظيم مشترك بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم والمركز السعودي لسلامة المرضى.
وينظم المؤتمر الدولي بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، خلال الفترة من 2- 4 ديسمبر 2023، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها؛ بغرض تبادل الخبرات والمعارف والتجارب المتاحة، لتحسين وتعزيز ثقافة سلامة المرضى في المؤسسات الصحية.
ويهدف المؤتمر إلى تحسين ثقافة سلامة المرضى على المستوى الوطني والدولي، وتمكين المرضى وذويهم وإشراكهم في الرعاية الصحية، ودعم وتمكين الممارسين الصحيين، إضافة إلى نشر التقارير والأبحاث والأنظمة المتعلقة بسلامة المرضى.
كما يحرص على تسليط الضوء حول أهمية تعزيز الجودة في مجال الرعاية الصحية لجعلها أكثر أمانًا، من خلال تكثيف برامج التعليم الصحي والتدريب داخليًّا وخارجيًّا.
كذلك يركز المؤتمر على أهمية الدور الفعال للقادة في القطاع الصحي؛ فيما يتعلق بتفعيل وتطبيق برامج سلامة المرضى.