مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام العربية القصيرة لعام 2024

وعـَد مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أنطوان خليفة، رواية القصص أداة فعَّالة لصون وترجمة التجارب الإنسانية الغنية، بما يتجاوز حدود اللغة والثقافة، مؤكدًا أن برنامج هذا العام يتضمن أفلامًا ومواهب رائعة تعكس مستوى ونضج المشهد السينمائي والترفيهي في المنطقة، لافتًا النظر إلى أن صُنّاع الأفلام قدموا رسائل قوية برؤية سينمائية مبتكرة وعريقة من خلال تناولهم لموضوعات متنوعة، مثل: البحث عن الذات، والهوية، والاكتئاب، بطرحٍ مميز يجمع بين الفكاهة والعبثية.