"الدرجات العلمية المخصصة".. مراجعة وتقييم لضبط الجودة ومواءمة احتياجات سوق العمل

تعد مبادرة الدرجات العلمية المخصصة، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي شملته رؤية المملكة 2030 ضمن برامجها الطموحة.
ويدعم مجلس شؤون الجامعات، جامعات المملكة في مراجعة وتقييم مبادرة مبادرة الدرجات العلمية المخصصة.
ويأتي ذلك ضمن دوره وأهدافه التي تشمل توفير المنظومة التشريعية الداعمة لاستقلالية الجامعات، وتعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً وماليا، وتعزيز دور الجامعات في تنويع وتعظيم مواردها الذاتية وإدارتها في ضوء الضوابط المنظمة.
كما يعمل المجلس على دعم الجامعات نحو تحقيق الاعتماد المؤسسي والبرامجي المحلي والدولي، ودعم الجامعات في تحقيق معايير التصنيفات العالمية للجامعات بما ينعكس على تطوير أداءها، ودعم الجامعات في إيجاد بنية تحتية معلوماتية تدعم توجه الجامعات نحو مجتمع المعرفة.
وتشمل أهداف المجلس دعم الجامعات في إيجاد بنية تحتية معلوماتية تدعم توجه الجامعات نحو مجتمع المعرفة، وتوفير المنظومة التشريعية الداعمة للكليـات الأهليـة وفـروع الجامعـات الأجنبية.
كما يأتي ذلك تحت مظلة برنامج تنمية القدرات البشرية، لتعزيز تنافسية المواطن عالمياً، عن طريق بناء استراتيجية وطنية طموحة لتنمية قدرات المواطن، بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، ووصولاً إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.