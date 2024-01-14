"الدرجات العلمية المخصصة".. مراجعة وتقييم لضبط الجودة ومواءمة احتياجات سوق العمل

كما يأتي ذلك تحت مظلة برنامج تنمية القدرات البشرية، لتعزيز تنافسية المواطن عالمياً، عن طريق بناء استراتيجية وطنية طموحة لتنمية قدرات المواطن، بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، ووصولاً إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.