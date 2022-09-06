رصد 6862 بلاغًا ضمن مبادرة "المراقب المجتمعي" لأمانة الأحساء

رصدت أمانة الأحساء ضمن مبادرة "المراقب المجتمعي" خلال الشهر الماضي (أغسطس)، 6862 بلاغًا تتعلق بعناصر التشوه البصري؛ منها مخلفات البناء والمركبات التالفة والمهملة، بمشاركة 185 متطوعًا ومتطوعةً.