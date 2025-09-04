أمين الطائف يتفقد التجهيزات المتقدمة لغرفة الطوارئ والأزمات بالمبنى الجديد

تفقد أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي التجهيزات الخاصة بغرفة الطوارئ والأزمات في مبنى الأمانة الجديد، والتي سيتم دعمها بتقنيات متطورة للاستجابة والتفاعل الفوري، حيث تُعنى الغرفة بإدارة حالات الطوارئ والأزمات في الأمانة والبلديات المرتبطة بها، إضافة إلى إدارة الكوادر البشرية والإمكانات التشغيلية لضمان سرعة وفاعلية الاستجابة بالتنسيق مع شركاء الأمانة من مختلف القطاعات.