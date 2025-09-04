أمين الطائف يتفقد التجهيزات المتقدمة لغرفة الطوارئ والأزمات بالمبنى الجديد

تفقد أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي التجهيزات الخاصة بغرفة الطوارئ والأزمات في مبنى الأمانة الجديد، والتي سيتم دعمها بتقنيات متطورة للاستجابة والتفاعل الفوري، حيث تُعنى الغرفة بإدارة حالات الطوارئ والأزمات في الأمانة والبلديات المرتبطة بها، إضافة إلى إدارة الكوادر البشرية والإمكانات التشغيلية لضمان سرعة وفاعلية الاستجابة بالتنسيق مع شركاء الأمانة من مختلف القطاعات.
واطلع الزايدي على الأنظمة والشاشات الحديثة المرتبطة بأجهزة الأمانة والجهات ذات العلاقة بحالات الطوارئ والأزمات، والتي ستعمل على مدار الساعة لاستقبال ومعالجة بلاغات رقم 940، وتأمين المواقع، إلى جانب تلقي البلاغات المباشرة مع الجهات المختصة في حال وقوع أحداث تستدعي مساندة الأمانة.
ووجّه أمين الطائف العاملين بضرورة رفع مستوى الإنجاز لتعظيم الاستفادة من الغرفة وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية قياس جاهزية الإدارات المختصة وفريق الطوارئ بالأمانة لضمان فاعلية الأداء والاستجابة.