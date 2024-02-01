فرضية لقياس الجاهزية.... 60 إصابة و20 حالة وفاة في حادث انقلاب حافلتين بمكة

وأوضح العتيبي أنه نتج عن الحادث 80 إصابة، تم التعامل معها على النحو التالي: 25 إصابة تم نقلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز، و20 إصابة تم نقلها إلى مستشفى حراء العام، و15 إصابة تم علاجها بالموقع، و20 حالة وفاة لمجمع الطوارئ بالمعيصم.