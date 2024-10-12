الطبيعة الساحرة تجذب الزوار في "وادي شهدان" بمحافظة هروب

تمتلك محافظةُ هروب بمنطقة جازان التي تبعد بحوالى 110 كيلومترات عن مدينة جيزان، العديد من المقومات السياحية الكبيرة، والطبيعة الخلابة والفريدة التي جعلتها وجهة سياحية رائدة، ومقصدًا ومحل اهتمام الزوار الذين يرغبون في التمتع بجمال الطبيعة والاستمتاع بمناظرها الخلابة، وغاباتها الفريدة، وجوها العليل، والمياه التي تجري في أوديتها.
ويُعَد "وادي شهدان" الذي ينحدر من أعالي قمم جبال هروب من موقع يسمى جوة شهدان ويمتد مسافة 80 كيلومترًا، واحدًا من أكبر الأودية وأجملها؛ لما يتميز به من مناظر طبيعة ساحرة ترسم لوحة إبداعية امتزجت بالخضرة والبساتين اليانعة من النباتات البرية الموسمية الكثيفة، والمسطحات والغابات الخضراء التي تحفها أشجار الدوم، إضافة إلى جريان المياه الدائمة والنقية من المنحنيات الصخرية المتنوعة، وسط أصوات العصافير التي لا تنقطع عنه؛ باعثة في النفس المتعة والاستمتاع.
كما يتميز الوادي بوجود تكونات صخرية ومسابح طبيعية تشكلت مع استمرار جريان المياه بالوادي؛ حيث تتجمع بها المياه الصافية طوال العام لقربه من منحدر الوادي الرئيسي، كما يمر الوادي بالقرب من جبال المكحلات، وهي الجبال البركانية التي كانت تدب الحياة فيها قبل مئات السنين، ويتحصن بها بعض السكان الأوائل.
وبات وادي شهدان محطة جذب للسائحين، من داخل المنطقة وخارجها لشهرته وجماله؛ للاستمتاع والتنزه حيث تجتمع في الوادي كل مقومات السحر والجمال من الطبيعة الخلابة، والمياه الجارية، والأجواء الدافئة والترفيه عن النفس في مكان واحد.
ويحرص مرتادو الوادي على التقاط الصور ذات الطابع البيئي المميز، وتنوع المناظر الطبيعية الخاطفة للأنظار لتبقى ذكرى عالقة في الأذهان.