الطبيعة الساحرة تجذب الزوار في "وادي شهدان" بمحافظة هروب

ويُعَد "وادي شهدان" الذي ينحدر من أعالي قمم جبال هروب من موقع يسمى جوة شهدان ويمتد مسافة 80 كيلومترًا، واحدًا من أكبر الأودية وأجملها؛ لما يتميز به من مناظر طبيعة ساحرة ترسم لوحة إبداعية امتزجت بالخضرة والبساتين اليانعة من النباتات البرية الموسمية الكثيفة، والمسطحات والغابات الخضراء التي تحفها أشجار الدوم، إضافة إلى جريان المياه الدائمة والنقية من المنحنيات الصخرية المتنوعة، وسط أصوات العصافير التي لا تنقطع عنه؛ باعثة في النفس المتعة والاستمتاع.