الإطاحة بـ3 متورطين.. إحباط ترويج حشيش وإمفيتامين وأقراص في 3 عمليات بالرياض وجازان

نفذت الأجهزة الأمنية ثلاث عمليات أسفرت عن منع ترويج الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة في الرياض وجازان.
وفي التفاصيل: قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت شرطة منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.