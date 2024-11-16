بقي على المربعانية 20 يوماً.. "صورة رقمية عن المناسبات والمواسم" يُبرزها "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن بعض التواريخ والأرقام المرتبطة باليوم السبت، وعلاقتها بالمواسم، وفصول العام، ومواعيد إجازات التعليم والمناسبات الوطنية والدينية.
وأوضح "المسند"؛ أن اليوم 14 جُمادى الأولى 1446هـ؛ 16 نوفمبر- تشرين الثاني 2024م، 25 العقرب 1403 هـ.ش، مشيراً إلى موافقته 6 نوء الغفر، و32 من الوسم، و41 من فصل الخريف".
وأضاف: "بقي على "كوب 16 الرياض" 16 يوماً، وبقي على المربعانية 20 يوماً، وبقي على إجازة نهاية أسبوع مطولة 25 يوماً، كما بقي على الشتاء 35 يوماً، وبقي على نهاية السنة الميلادية 44 يوماً".
وتابع: "بقي على إجازة منتصف العام 48 يوماً، وبقي على نهاية الفصل الثاني 96 يوماً، وبقي على يوم التأسيس 99 يوماً، وبقي على إجازة الشتاء 100 يوم".
وأشار إلى أنه "بقي على رمضان 104 أيام، وإجازة عيد الفطر 125 يوماً، والربيع 125 يوماً، فيما بقي على إجازة الصيف 222 يوماً، ونهاية السنة الهجرية 222 يوماً".