بقي على المربعانية 20 يوماً.. "صورة رقمية عن المناسبات والمواسم" يُبرزها "المسند"

وأضاف: "بقي على "كوب 16 الرياض" 16 يوماً، وبقي على المربعانية 20 يوماً، وبقي على إجازة نهاية أسبوع مطولة 25 يوماً، كما بقي على الشتاء 35 يوماً، وبقي على نهاية السنة الميلادية 44 يوماً".